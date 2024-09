Time Bandits har blitt lagt ned av Apple TV+

HQ

Apple TV+ Apple TV+ har tydeligvis ikke vært særlig fornøyd med resultatene til sin familieeventyrserie Time Bandits, for til tross for at strømmetjenesten vanligvis gir serier og prosjekter tid til å utvikle seg og blomstre, har denne blitt lagt ned etter bare én sesong.

Nyheten kommer fra Deadline som legger til at "utviklingen er ikke helt overraskende." Selv om serien fikk positive anmeldelser, klarte den ikke å slå seg inn i det øvre sjiktet av seertallene, til tross for at den har gjort det ganske bra i Storbritannia.

Men selv om dette er skuffende nyheter, ettersom Apple angivelig ønsker å redusere utgiftene til sin streaminginnsats, kan Time Bandits bare være det første av mange ofre når det fortsetter å avgjøre hvordan og hva som kreves for å lage et lønnsomt streamingprodukt.