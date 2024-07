Time Bandits: Sesong 1

Selv om de definitivt har vært litt hit eller miss, kan du ikke nekte for at Taika Waititi og Jermaine Clement stort sett har vært gode tjenere for komediefilm og TV. Det finnes steder der denne Kiwi -duoen utmerker seg, og steder der de snubler, og hvis det er noe de har bevist gjennom årene, så er det at det er ren komedie som er deres styrke, snarere enn å fylle drama, animasjon eller action med komiske undertoner.

Det var nettopp dette som trakk meg til Apple TV+s Time Bandits. Dette er en komedie, en familiekomedie, kan jeg legge til, som er en moderne versjon av Terry Gilliams film med samme navn fra 1981. Den handler om en gjeng med individer som ved hjelp av et kraftig kart reiser til forskjellige viktige øyeblikk i tiden for å stjele verdifulle historiske gjenstander. Det er i hvert fall det som er heispitchet, for den egentlige fortellingen har langt mer alvorlige undertoner om det gode og det onde som kjemper om makten over hverandre.

Poenget er at denne historien ikke er utfordrende å følge i det hele tatt, og det er helt bevisst. Som jeg nevnte for et øyeblikk siden, selv om dette er en komedieserie med mye Waititi- og Clement-teft, er det også en serie som er designet for alle aldre, både i tone og budskap. Hver episode tar teamet med til en ny del av historien, der den unge hovedpersonen Kevin, spilt av Kal-El Tuck, ramser opp noen faktaopplysninger for å mette den uutdannede resten av Time Bandits -gjengen. Det er ikke en pedagogisk overdose, snarere bare tåpelige godbiter som overrasker. Det som blir proppet ned i halsen på deg, er det underliggende budskapet i hver episode, som kan være at du ikke skal stjele eller lyve for vennene dine, eller som kan være et innspill til viktige samfunnsspørsmål i dag, som å bruke mindre tid på telefonen, være mindre avhengig av teknologi eller å sette større pris på historien. Mens noen av de førstnevnte budskapene kan bli litt slitsomme etter hvert som episodene ruller videre, er de sistnevnte budskapene ganske morsomt skildret, med voksne som de største synderne på disse frontene, og ikke ungdommer som vi vanligvis ser i de fleste medier der barn sitter klistret til skjermene og voksne mimrer tilbake til gamle dager.

Uansett hva som er tilfelle med budskapene og kjernefortellingen, er komikken, timingen og leveringen i Time Bandits helt på høyde med de beste av Waititi og Clements kreasjoner. Jeg vil gå så langt som å si at humoren som brukes her, og måten den leveres på, minner om What We Do in the Shadows, ved å underholde uanstrengt med spydige bemerkninger, vittige kommentarer, tåpelige krumspring og flotte prestasjoner fra de varierte skuespillerne.

Som man kunne forvente, er Waititi og Clement noen av de beste til å gi liv til karakterene sine, henholdsvis Supreme Being og Pure Evil, men Lisa Kudrow leverer også en karismatisk Phoebe Buffay krysset med kaptein Jack Sparrow i rollen som Penelope, mens Rune Temte trives som Bittelig, Roger Jean Nsengiyumva briljerer som Widgit, og Tadhg Murphy avrunder mannskapet som Alto. Kjernegjengen er utmerket sammen og sørger for noen morsomme scener og øyeblikk, men alt er ikke bare solskinn og regnbuer, for karakteren Saffron, spilt av den unge Kiera Thompson, blir litt irriterende å følge, særlig når hun står i sentrum og propper tenåringsspråket sitt ned i halsen på deg. Det er morsomt å høre en huleboer forklare YOLO, men å høre en tenåringsjente snakke utelukkende på Yorkshire-slang mister fort sin sjarm. Heldigvis stjeler Rachel Houses demon Fianna showet gang på gang med en bathos-tung skildring av en kjerneskurk. Det er veldig Waititi og Clement, men det fungerer uten problemer.

Som alle som ofte ser Apple TV+ produksjoner vil være klar over, har Time Bandits også den samme flotte kinematografien og settkvaliteten. Dette er en nydelig filmet serie, spesielt når fysiske kulisser og locations brukes fremfor green/blue screens og tung VFX. Jeg skal ikke si at VFX-scenene er fantastiske, men de er verken bedre eller verre enn de VFX-tunge scenene vi ser i de fleste andre produksjoner i disse dager.

Time Bandits vil ikke ta deg med storm, men den er en svært underholdende film for alle aldre. Den er morsom og morsom, enkel og karismatisk, slående og nostalgisk. Hvis du er på utkikk etter en serie du kan se sammen med barn eller ungdom, en serie du som voksen faktisk kan ha glede av, er Time Bandits et godt alternativ, og en serie som heller ikke vil sluke store mengder av tiden din, ettersom den har en varighet på rundt seks timer med ti episoder. Forhåpentligvis blir den ikke lagt på hylla før det blir laget en sesong nummer to... I motsetning til den også sjarmerende Willow.