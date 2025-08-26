Time Takers er et Battle Royale inspirert av filmen In Time

Time TakersIn Time, et kommende Battle Royale-spill fra Mistil Games og NCsoft, er ganske unikt i sitt oppsett. Døden er kanskje ikke slutten for deg, da den vil trekke en viss tid fra minuttene eller sekundene du har igjen å spille. Alt handler nemlig om tid, noe som kan minne om en viss sci-fi-actionfilm fra 2011.

Regissør Yongmin Jo legger ikke skjul på sin innflytelse når han snakker med oss på Gamescom i år. "Jeg ble inspirert av filmen In Time, den med Justin Timberlake. Jeg syntes det var veldig interessant at overlevelse er definert ut fra hvor mye tid du vinner og taper, og alle mekanikkene derfra," sier Jo.

Jo forklarte også at mye av det som trakk ham til filmen og det å lage et spill basert på tid, var ideen om en "risikofaktor". Så vidt vi vet, kan du ikke bare overføre all tiden din til en lagkamerat i et gloriøst offer, men i Time Takers' Link-system er det en følelse av risiko og belønning, for hvis du fjerner deg for langt fra lagkameratene dine, får du ikke ta del i tiden de finner på kartet.

Sjekk ut hele intervjuet vårt på Time Takers nedenfor for flere detaljer om spillets mekanikk. Time Takers har også en kommende spilltest på Steam.

HQ

Merk: Sitatene er litt justert for tolkningsformål.