Timeplansproblemer kan være en katastrofe for Community-filmen

Seks sesonger og en film ble ikke bare en løpende vits i Community som serie, men fansen hang seg på den da stjernene begynte å slutte, i håp om at de fortsatt skulle få se serien få en tilfredsstillende avslutning.

Nå ser det ut til at vi endelig får en film, men produksjonen kan ennå bli rammet av en katastrofe. Dan Harmon og medforfatter Andrew Guest sier til The Hollywood Reporter at:

"Det som kommer til å bety mest for meg som publikummer eller for alle som elsket serien, er å se disse menneskene sammen igjen. Og de elsker fortsatt hverandre, og det kommer ikke til å føles på samme måte hvis du filmer dem hver for seg i forskjellige måneder på forskjellige steder."

Donald Glover så ut til å ha den travleste timeplanen av alle, så Harmon planla å spille inn filmen i Atlanta. Dette var imidlertid før streikene inntraff. Nå er Harmon bekymret for at de ikke vil klare å samle alle sammen igjen, ettersom produksjonene sannsynligvis snart starter opp igjen.

"Hva er oddsen for at alles timeplaner kommer til å stemme overens igjen innen vi kan koordinere på nytt?"

Harmon er også bekymret for å tilfredsstille fansen som har store forventninger, men det er bare mulig hvis alle kan samles for å spille inn filmen uansett.

