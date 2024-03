Timesplitters regissør er ferdig med å jobbe med serien

Etter to tiår så det endelig ut til at vi skulle få et nytt Timesplitters, men så var det slutt på lykken for Embracer, og penger ble et stort problem, noe som førte til at de måtte si opp ansatte, kansellere spill, selge eiendeler og legge ned studioer. En av utviklerne som ble hardt rammet, var Free Radical Design.

HQ

De ble tvunget til å legge ned, og deres kommende Timesplitter 4 ble lagt ned. Og etter så lang tid med å prøve å få spillet ferdig, sier Free Radical Design medgrunnlegger Steve Ellis til VGC at han er ferdig med serien, og legger til at han ikke vet hva som skal til for å få ham til å ombestemme seg:

"Det er sannsynligvis slutten på min involvering i Timesplitters. Jeg vet ikke om Plaion eller Embracer vil gjøre noe med det. Jeg vet ikke hva som skal til for at jeg vil gå gjennom alt det der igjen. Det var en stor skuffelse."

Ellis antyder imidlertid at han jobber med noe annet som har med videospill å gjøre, så det ser ut til at han forblir i bransjen. Men ikke forvent at han noen gang vil jobbe med Timesplitters igjen, serien er sannsynligvis død for godt denne gangen.