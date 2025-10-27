Timesplitters Rewind har endelig fått en utgivelsesdato

HQ

Da utgivergiganten Embracer gikk tom for penger, var den kommende TimeSplitters-rebooten et av spillene som ble hardest rammet. Ikke bare ble det kansellert, men dessverre måtte hele utvikleren, Free Radical, stenge dørene for godt.

Men vi har fortsatt fansen som et lite lys i mørket. Og de kan som regel levere utrolige ting, så lenge utviklerne og utgiverne ikke setter kjepper i hjulene. Et slikt prosjekt er Timesplitters Rewind, som vil være helt gratis å laste ned og ikke vil inneholde noen mikrotransaksjoner. Utviklerne skriver beskjedent på den offisielle nettsiden at det er "det største videospillet med gratis innhold noensinne" og lister opp følgende funksjoner :



28 kart



Online og offline historiemodus



50 arkadeligaer



32 utfordringer



91 figurer



41 våpen



20 arkadespillmoduser



Ny spillmodus - Lageliminering



Oppdatert spillmodus - Last Stand



Arkade online og offline med bots



10 spillere online



Vi har visst om prosjektet en god stund, men nå ser det endelig ut til å være på tide å slippe det, ettersom studioet har startet en nedtelling som avslører at premieredatoen er 23. november. På nettstedet som er lenket til ovenfor, finner du også et kort videoklipp med gameplay hvis du vil sjekke ut denne grundig oppdaterte utgaven.