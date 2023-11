TimeSplitters-studioet blir trolig lagt ned i god tid før jul

Tidlig denne måneden rapporterte vi at TimeSplitters 4 nok en gang var i trøbbel da det så ut til at Embracer og deres datterselskap Plaion vurderte å legge ned studioet Free Radical Design som en del av den store omstruktureringen av førstnevnte. Og som en virkelig, virkelig dårlig gave til de ansatte ser det ut til at dette kan skje allerede i tide til jul.

Kilder VGC har snakket med forteller at det er sendt et brev til selskapet som forklarer at Free Radical Design faktisk legges ned 11. desember. Det skriver Plaion VP, Worldwide Studios & Talent, Lars Jannsen:

"Når vi nå går gjennom høringsprosessen og står foran en mulig nedleggelse av Free Radical Design 11. desember 2023 vil jeg uttrykke min takknemlighet for engasjementet og det fantastiske arbeidet dere har gjort og fortsatt gjør.

Dette er en utfordrende tid for oss alle, men spesielt for dere, og vårt fokus er å støtte dere så godt vi kan i denne overgangsfasen."

TimeSplitters 3 (TimeSplitters: Future Perfect) ble utgitt i 2005, og siden den gang har folk etterspurt et nytt spill i serien. Men Free Radical Design har hatt en svært humpete reise, og ble omgjort til Crytek UK i 2009, slått sammen med Dambuster Studios i 2014 og igjen omgjort til Free Radical Design i 2021 for å jobbe med TimeSplitters 4.

Men det ser ikke ut til at spillet blir noe av denne gangen heller, og vi frykter at dette kan ha vært den siste sjansen for at det noensinne blir laget - i hvert fall av de opprinnelige skaperne. Vi håper virkelig at alt ordner seg til det beste for alle involverte.