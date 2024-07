Timothée Chalamet blir Bob Dylan i A Complete Unknown-trailer

Vi har visst en stund at Timothée Chalamet skal spille musikkikonet Bob Dylan i et kommende biografisk drama, og nå har vi fått et første glimt av nettopp den forestillingen.

Filmen heter A Complete Unknown og er regissert av James Mangold. Ved siden av Chalamet kan vi forvente at Elle Fanning og Boyd Holbrook dukker opp, og når det gjelder det eksakte sammendraget, kan du finne det nedenfor.

" A Complete Unknown utspiller seg på den innflytelsesrike New York-musikkscenen på begynnelsen av 60-tallet, og følger den 19 år gamle Minnesota-musikeren BOB DYLANs (Timothée Chalamet) kometkarriere som folkesanger til konsertsalene og toppen av hitlistene - sangene og mystikken hans ble en verdensomspennende sensasjon - som kulminerte i hans banebrytende elektriske rock and roll-opptreden på Newport Folk Festival i 1965."

A Complete Unknown får kinopremiere i desember i år.