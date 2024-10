Timothée Chalamet deltok i en lookalike-konkurranse i New York

HQ

Du har sannsynligvis fått høre at du ligner på en kjendis på et eller annet tidspunkt i livet ditt. Som rødhåret mann er alle med min hårfarge tilsynelatende tvillingen min, men jeg har aldri tatt det ekstra skrittet og prøvd å være en lookalike. All ære til de som samlet seg i New York City for å delta i en Timothée Chalamet-lookalike-konkurranse nylig, der de satte alt på spill for å se hvem som lignet mest på Dune- og Wonka-skuespilleren.

Timothée Chalamet selv fikk nyss om arrangementet, og dukket opp for å imponere de andre lookalikes. I videoen nedenfor, fanget av @itweetabttv, ser du Chalamet avsløre seg selv for publikum, iført samme antrekk som de andre lookalikene.

En del av meg håper virkelig at dette bare er nok en lookalike som var så bra at folk trodde det var den ekte Timothée Chalamet, men det ville ødelagt moroa.

