Timothée Chalamet fikk faktisk ris på rumpa i Marty Supreme

HQ

Jeg tror at når du har noen som er villig til å være din rumpe-dobbel i Hollywood, så har du virkelig fått det til. Det var tilfellet for Timothée Chalamet under innspillingen av Marty Supreme, da skuespilleren ble tilbudt en stuntdouble for en rumperis-scene der han blir slått med en bordtennisracket av Kevin O'Leary fra Shark Tank.

I en samtale med Variety avslørte O'Leary at Chalamet nektet "ass double" og i stedet lot seg slå med padlen om og om igjen. "Når det var på tide å slå ham, var det en stunt rumpe. Det var en dobbeltgjenger," <em>sa han. "[Chalamet] ville ikke gjøre det. Han sa at han skulle gjøre det selv. Han ville ikke at en annen rumpe skulle bli foreviget."

Scenen var ment å involvere en rekvisittpadle, men da den gikk i stykker i første tagning, ble en ekte padle brukt i stedet. Scenen skal ha tatt flere timer å filme og rundt 40 tagninger. "Josh sa: 'Du må spenne opp hardere'", sa O'Leary. "Jeg ga ham skikkelig juling."

Så hvis du ser Timmy Tim sitte klossete i noen intervjuer for Marty Supreme, vet du nå hvorfor.