Timothée Chalamet forsøker å bli en bordtennislegende i Marty Supreme

Mellom rollene som Willy Wonka og Paul Atreides har Timothée Chalamet funnet tid til å bli en mer rotfestet karakter, alt som en del av den neste filmen fra manusforfatter og regissør Josh Safdie.

Filmen heter Marty Supreme, og følger bordtennisspilleren som viet livet sitt til å bli en av sportens store. Vi får se hvordan han stiger i gradene og begynner å omgås stjernene, samtidig som han forsøker å skape seg en plass i sporten ved å gjøre innovative grep, som å ha en unik ball.

Marty Supreme er laget og distribuert av A24, og har planlagt premiere 25. desember, og den inneholder også noen store navn, inkludert Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara og Fran Drescher.

Nå som premieren nærmer seg (rundt to måneder etter at Josh Safdies bror Benny også har premiere på The Smashing Machine for A24), kan du se traileren for Marty Supreme nedenfor.