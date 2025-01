Timothée Chalamet sendte en overraskelsesgave til vinneren av hans lookalike-konkurranse

HQ

For kort tid siden ble det avholdt en Timothée Chalamet-lookalike-konkurranse i New York. Timothée selv dukket overraskende opp på arrangementet og tok bilder sammen med deltakerne. Til tross for at skuespilleren selv dukket opp, var det ikke han som stakk av med hovedpremien, men den som gjorde det, fikk også en annen overraskelse i posten.

Vinneren av konkurransen åpnet nemlig en pakke med en mengde varer fra A Complete Unknown. T-skjorter, vesker og alt mulig annet. I filmen spiller Timothée Chalamet rollen som Bob Dylan, og skildrer hans reise mot å bli en av vår tids viktigste musikere.

I tillegg til å gi sin dobbeltgjenger noen godbiter, har Timothée Chalamet reist rundt for å promotere A Complete Unknown, som også har høstet positive anmeldelser fra kritikerne. Hold utkikk etter vår anmeldelse når filmen har premiere her.

