Timothée Chalamet spiller sin første rolle i en animasjonsfilm i Illuminations Not Alone

Timmy Tim er rundt 30 år, men han har ennå ikke spilt hovedrollen i en animasjonsfilm. Det endrer seg neste april, da han skal spille sammen med Selena Gomez i Illuminations « Not Alone », en film om romantikk, romvesener og en lang reise hjem.

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Not Alone I filmen spiller Chalamet rollen som Joe, «en innadvendt rakettmekaniker som lever et stille liv alene». Gomez spiller Fran, en forsker som har jobbet med en rakett drevet av planter. Dette vekker oppmerksomheten til tre romvesener: Dunk (spilt av Rob Brydon), Shelly (stemmen til Diane Morgan) og Shirm (stemmen til Jamie Demetriou). De er på flukt fra betjent Zandro, spilt av Brett Goldstein, en stort sett inkompetent lovens mann som ønsker å få disse romvesenene i varetekt. Synopsis lyder som følger:

«Når Joe og Fran blir satt sammen for å forberede den første oppskytingen av denne revolusjonerende raketten, oppstår det umiddelbart gnister, men ingen av dem er spesielt flinke til romantikk. Livet blir mer komplisert når tre romvesener – små, uregjerlige og søte – søker tilflukt i Joes hjem. Dunk, Welly og Shirm er på flukt mellom planetene fra en ivrig, men inkompetent politibetjent ved navn Zandro. Romvesenene kommer frem til at Frans rakett kan være deres vei tilbake til tryggheten hjemme.»

Allison Janney og Lamorne Morris utgjør også en del av birollebesetningen. Filmen regisseres av Eric Guillon, Claire Dodgson og Jonathan Del Val, alle veteraner fra Illumination som har jobbet med studioets største filmserier.

«Not Alone » har premiere i april 2027.