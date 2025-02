Timothy Dalton sjokkert over Amazons overtakelse av James Bond-serien

HQ

Som vi tidligere har rapportert, har Amazon nå tatt kreativ kontroll over James Bond-serien, noe som tidligere 007-skuespiller Timothy Dalton har uttrykt overraskelse og sjokk over. Mens de mangeårige produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson vil beholde delvis eierskap av merkevaren, trekker de seg tilbake for å fokusere på andre prosjekter.

Dalton sa følgende da han snakket med Radio Times :

"Jeg ble veldig, veldig overrasket og sjokkert."

"Barbara er, synes jeg, en fabelaktig kvinne og en fantastisk produsent, og det samme var hennes far Cubby Broccoli, som jeg kom veldig godt overens med og likte veldig godt. Han var et veldig kraftfullt og sterkt ankerfeste for prosjektet. Ingenting foregikk som han ikke ville, og det er trist at han ikke er med oss lenger, det er alt jeg kan si. Han hadde god kontroll på showet, og slik er det ikke lenger."

Dalton, som portretterte James Bond i filmene Iskallt oppdrag og Licence to Kill på slutten av 80-tallet, understreket viktigheten av å bevare den opprinnelige essensen av James Bond og ønsket Amazon lykke til i deres fremtidige bestrebelser.

Oppkjøpet, som anslås å ha kostet rundt 1 milliard USD, har blitt møtt med kritikk fra mange fans som frykter at Amazon vil melke og utvanne franchisen. Samtidig har merkevaren tråkket vann under Broccoli og Wilsons ledelse, så kanskje Amazon faktisk kan blåse nytt liv i filmserien. Alt vi kan gjøre er å håpe.

Hva er dine forhåpninger for James Bond og franchisens fremtid?