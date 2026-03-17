Tina Fey, Jamie Dornan og Riz Ahmed blir verter for Saturday Night Live UKs tre første show

Det er snart på tide at Saturday Night Live igjen forsøker å slå seg inn på det britiske markedet. Fra og med kommende helg vil det første SNL UK-showet finne sted, med første dato planlagt til 21. mars. Nå som dette er så nært forestående, er vertene og musikalartister for de tre første showene bekreftet.

HQ

Det første showet vil ha med seg en SNL-veteran, da Tina Fey kommer til London for å sparke i gang denne regionale satsingen. Komikerlegenden fra 30 Rock får selskap av Wet Leg som musikalsk gjest.

Etter dette, den 28. mars, blir neste show ledet av Jamie Dornan med Wolf Alice som musikalsk gjesteartist. Dette er før det tredje showet 4. april, med Riz Ahmed som konferansier og Kasabian som musikalsk talent.

Det er uklart om dette vil være nok til at SNL UK vil trives, ettersom selv det amerikanske showet som har vart i flere tiår har slitt med å underholde britiske fans, som er vant til en mye annerledes humorstil. Svaret får vi om fem dager. Når det gjelder resten av rollebesetningen, kan du finne hovedbesetningen på 11 personer her.