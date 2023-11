Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh forsinket til PlayStation 4

HQ

Jeg ble ganske imponert over gameplay-traileren til det kommende Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh som jeg skrev om for snart to uker siden, da den viste mye lovende med flotte produksjonsverdier og rikelig med variasjon.

Som vi tidligere har rapportert, skulle det egentlig slippes 7. november, men utgiveren Microids har nå bestemt seg for å endre litt på dette, dog kun for PlayStation 4. Denne versjonen er utsatt til 30. november for å leve opp til "spillernes forventninger". Hvis du vil spille det på PC, PlayStation 5, Switch eller Xbox Series S/X, kommer det fortsatt i morgen som planlagt.

