Tintins legendariske månerakett blir omgjort til et Lego -sett

Det er en flott tid å være Lego-fan (selv om bankkontoen min ikke er enig ...), da det ærlig talt er så mange fantastiske sett som kommer. For dette formål, etter den nylige bekreftelsen av et Lego Luigi Mario Kart-sett, har det danske leketøyfirmaet nå presentert et annet forestående sett, med dette settet for å berolige fans av de ikoniske Tintin-tegneseriene.

Fra 1. april vil Tintins månerakett, som dukket opp i historiene Destination Moon og Explorers on the Moon, bli muret og omgjort til et Lego-sett som kombinerer det virkelig vakre utseendet med en samling av Tintin-minifigurer.

Settet er en halv meter høyt og består av 1283 deler, og skal være et "display-ready piece" som har noen Tintin-orienterte nikk, blant annet et skjult kontrollrom som man finner ved å fjerne et panel på raketten, samtidig som en av minifigurene er Tintins elskede hundekamerat, Snøhvit.

Settet selges for £ 139,99 / € 159,99, og ble faktisk laget av en portugisisk fan, hvor den fikk massiv støtte fra samfunnet og ble omgjort til et offisielt sett av Lego. Sjekk ut det nydelige settet nedenfor.

