Det er vanskelig å mislike høsten. Dette er ikke en kjærlighetserklæring til den kommende fargerike årstiden, men det er likevel et utgangspunkt for en følelse som lett kan overføres til Tiny Glade. Selv om du kan velge mellom ulike årstider og et spesielt tema som skifter med jevne mellomrom, er den generelle stemningen preget av ren høstkos. Det er i utgangspunktet et veldig enkelt spill, et slags nedstrippet The Sims møter Minecraft med fantastisk grafikk. Det er et veldig enkelt sett med byggeklosser som, selv om det inviterer deg inn i noe som er lett å plukke opp, blir spillets største ulempe etter en stund.

I Tiny Glade bygger du små hus, tårn, murer, gjerder og pynter dem med trær og blomster, men det er egentlig ikke så mye å bygge. Alt er ferdiglaget med små maler som du justerer i høyde og lengde. Joda, du kan endre noen farger og slikt på bygningene, men alt er ekstremt enkelt. Jeg liker hvordan spillet legger til små detaljer som benker, en stige og noen andre ting avhengig av hvordan du modellerer bygningene dine, og det er mulig å variere og prøve ut ganske mye til tross for det enkle oppsettet. Det er søtt å se en stol dukke opp tilfeldig fordi du setter et vindu på et bestemt sted, eller hvordan et vindu får gardiner fordi du justerer plasseringen.

Det skal sies at det ikke finnes noen mål i det hele tatt i Tiny Glade. Du bygger, og det er alt. Plassen du har til rådighet er ganske liten, men du kan presse inn ganske mange bygninger på plassen hvis du for eksempel vil skape et lite nabolag eller et lite torg. Det er lett å innse at det bare er fantasien som setter grenser for hva og hvordan du kan bygge, men det begrenses av at spillet gir deg svært få verktøy. Riktignok synes jeg egentlig ikke at det er en stor ulempe når det gjelder infrastrukturen, men det handler mer om ekstra detaljer. Det finnes bare én type tre og du kan bare bruke én type blomst, og selv om utseendet varierer litt avhengig av hvor de er plassert og hvilken tid på året det er, er dette den biten jeg synes det er vanskeligst å skape variasjon. En annen ting som er for grunnleggende er modelleringen av landskapet. Du kan heve og senke og dermed skape noen endringer, men det er ofte større områder som skal endres, og det er en alvorlig mangel på det intrikate. Jeg skulle gjerne hatt mer detaljert kontroll over stein og jord i stedet for at det er så forhåndsbestemt som det er nå.

Tiny Glade er vakkert, faktisk veldig vakkert. Det er morsomt å se hvordan grafikkmotoren i sanntid maler det du plasserer, men det er også veldig behagelig fra et rent teknisk perspektiv. Dessverre mangler musikken litt karakter, men heldigvis er det mulig å lage sitt eget lydspor fra tilgjengelige, stemningsfulle spor. Spillets utseende er en av de største fornøyelsene her, og dette leder oss også inn på spillets fotomodus, som er helt fantastisk. Når du har skapt et fint sted, er det veldig gøy å gå rundt med kameraet og finne gode vinkler, justere dybdeskarpheten og deretter fange det perfekte bildet. Selv om jeg elsker fotomodus i spill generelt, var det en spesielt god funksjon her. Spillet flyter veldig bra uten tekniske problemer i det hele tatt, og jeg tok meg selv i å starte spillet noen ganger bare fordi det var så behagelig å se på.

Til tross for begrensede verktøy liker jeg at det er mulig å lage personlige prosjekter. En idé kan fødes, og noen minutter senere er du i gang med å realisere den. Jeg hadde for eksempel en idé om å lage et lite slott med en mur og noen hus utenfor, og fra å være et lite bilde i hodet mitt til å bli virkelighet på skjermen gikk det lynraskt. Det blir også så vakkert å se på, og deretter gjelder det å finne perfekte vinkler med fotomodus. For meg ble dette et spill jeg heller vendte tilbake til enn å sitte foran over lengre tid. Jeg kunne riktignok fortape meg i spillets sjarm og enkelhet, men etter å ha fiklet en liten stund følte jeg meg som regel fornøyd, for så å få lyst til å prøve noe nytt en dag senere.

På mange måter er Tiny Glades styrker også dens svakheter. Det er selvfølgelig en vanskelig balansegang, for det er lett å ønske seg uendelig mange flere ting. Samtidig skulle jeg virkelig ønske at det var litt flere floraalternativer og bedre evner til å endre landskapet og introdusere større intrikat terreng. Disse små feilene forhindrer imidlertid ikke Tiny Glade fra å være en liten perle på mange måter som jeg er overbevist om at de som vil bygge små søte scenarier kan ha utrolig moro med dette spillet.

