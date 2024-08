Tiny Glade bekrefter utgivelsesdato

Tiny GladeDet sjarmerende slottsbyggerspillet for PC har kunngjort utgivelsesdatoen, og det kommer tidligere enn forventet.

Opprinnelig var det planlagt å bli utgitt i siste kvartal i år, men Tiny Glade vil være i hendene på ivrige fans litt tidligere, og vil være tilgjengelig i sin helhet fra 23. september. Men for fans som har fulgt prosessen, er det enda flere gode nyheter.

Som en del av Wholesome Games Steam Celebration, bringer teamet på Pounce Light (det fantastiske studioet bak spillet) tilbake den gratis demoversjonen av Tiny Glade, som ble brukt under utviklingen for offentlig spilltesting.

Demoversionen er allerede tilgjengelig via steam på Windows og Linux (plattformene spillet vil bli utgitt på), slik at både nye og gamle spillere kan sette seg inn i spillet mens de venter på at det skal utgis i sin helhet.