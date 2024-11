TinyBuild-sjef om Duckside: "Du bestemmer når du vinner"

Å skape seg en nisje i dagens åpne overlevelsesspill-scene virker som en nesten umulig oppgave i disse dager, spesielt hvis nykommeren er en ny IP. Titaner som Rust, DayZ eller Fortnite er over alt, men et sprøtt andespill har klart å stjele noe av spillernes byttedyr. Vi snakker om Duckside, utviklet og utgitt av tinyBuild. Vi begynte å snakke om Duckside med utgiverens administrerende direktør, Alex Nichiporchik, under intervjuet vårt på DevGAMM Lisboa forrige helg, som du kan se nedenfor.

HQ

Duckside ble lansert 25. september i Early Access på Steam, og spillerne har latt seg rive med av spillets dose action og overlevelse i en verden med ender som er bevæpnet til tennene. I tillegg ble det utviklet på rekordtid. Nichiporchik beskrev det slik :

"Ja, Duckside er vårt første spill som er utviklet og utgitt på mindre enn ett år, noe som er en spennende vending for oss fordi vi nå har flere studioer som jobber internt, og som kan dele teknologi."

"Og jeg liker virkelig spill der, du vet, som MMO-aktige skytespill, overlevelsesspill, der man ikke går opp i nivå, der det ikke er noen XP-systemer, der alt er rettferdig.... Og du, i bunn og grunn er fremgangen din ferdighetsnivået ditt, og byttet ditt er det du kan miste til enhver tid (...) Du bestemmer når du vinner."

Selskapets sjef var klar over risikoen ved å utvikle en tittel som dette i en sjanger med så mange utgivelser og spill på trappene, men mener at Duckside har en unik sjarm og emosjonalitet som skiller det ut fra resten.

"Det er altså et spill om smerte og tårer forkledd som et finurlig andeskytespill der ender med våpen prøver å drepe hverandre og deretter bygge baser og ødelegge hverandres baser. Så det er et veldig risikabelt spill som undergraver forventningene dine, og vi er veldig fornøyde med hvordan folk har tatt imot det."

Alex Nichiporchik er også en dedikert spiller, som kjenner mediet godt og vet hva han ser etter i hvert spill. Det er også derfor han har forpliktet seg til å utgi det nylig annonserte Of Ash and Steel, og det er derfor han har en helt spesiell måte å spille Duckside på:

"Så du kan drive jordbruk, du kan gjøre PvE-arrangementer, du kan drepe roboter, du kan få en haug med loot, du kan bygge en enorm base. Eller det jeg liker å gjøre, og jeg beklager at jeg innrømmer det, er å sitte foran basen din med et haglgevær og vente på at du skal gjøre alt dette, og når du kommer inn i basen din, vil jeg prøve å drepe deg og ta all looten din. Og så utveksler vi komplimenter på stemmechatten." Men han presiserer: "Bare komplimenter, ok?"

Du kan finne Ducksides tidlige tilgang på Steam-siden og hoppe inn i ande-actionen for en rimelig pris. Klar til å kvakke?