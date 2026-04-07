Tipper kvartfinalene i UEFA Champions League: Hvem forventes å vinne ifølge statistikken

HQ

Kvartfinalene i Champions League starter i dag, med en europeisk klassiker, Real Madrid mot Bayern München, som fortsatt er den mest spilte kampen i Champions League- og Europacup-historien: Den har blitt spilt 28 ganger, der Madrid har vunnet 14 og Bayern 11.

Sporting Lisboa vil også forsøke å slå et forslått Arsenal, med Viktor Gyokeres tilbake i sin tidligere klubb. På onsdag er Barcelona vertskap for den andre duellen på rad med Atlético de Madrid, og Liverpool skal måle krefter med de regjerende mesterne Paris Saint-Germain.

Ifølge Opta Analyst er Arsenal fortsatt favoritt til å vinne turneringen, til tross for de siste skuffelsene i EFL Cup og FA Cup, der de ble slått ut av Manchester City og Southampton. Etter å ha gjort tusenvis av simuleringer, er dette oddsen hvert lag får for å gå videre til kvartfinalene denne uken og den neste... :



Arsenal: 77,7 % / Sporting: 22,3



Bayern München: 64,5 % / Real Madrid: 35,5



Barcelona: 68 % / Atlético de Madrid: 32



Paris Saint-Germain 59,6 % / Liverpool 40.4%



Opta forventet at duellen mellom PSG og Liverpool skulle bli den mest jevnbyrdige av dem alle, med tanke på at til tross for Liverpools skuffende sesong, har PSG langt fra vært perfekte denne sesongen heller, og er fortsatt med i kampen om ligatittelen. Samtidig er Arsenal, Bayern og Barcelona gitt et stort forsprang på sine rivaler ... men kan noen virkelig avskrive Real Madrid fra Champions League?

Tirsdag 7. april:



Real Madrid mot Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST



Sporting Lisboa mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Onsdag 8. april:



Barcelona mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Paris Saint-Germain mot Liverpool: 21:00 CEST, 20:00 BST



Andre omganger :

Tirsdag 14. april



Atlético de Madrid mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST



Liverpool mot PSG: 21:00 CEST, 20:00 BST



Onsdag 15. april



Bayern mot Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Arsenal mot Sporting: 21:00 CEST, 20:00 BST

