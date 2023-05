Tips og triks for nybegynnere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

HQ

Enten du er en mangeårig Breath of the Wild-veteran eller går inn i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom som ditt første Zelda-spill, kommer du til å se mange nye ting i Nintendos siste sandkasse-extravaganza. Forhåpentligvis kan denne listen med noen nybegynnertips og triks hjelpe deg litt uten å ødelegge noe av opplevelsen.

Tips No.1: Bruk de nye evnene til din fordel

Denne vil virke superopplagt, men det er verdt å minne alle der ute om at du har noen gode evner denne gangen, og de kan brukes til stor effekt i kamp og den åpne verden. Ultrahand vil sannsynligvis være din go-to-evne, da det er slik du lager de superbilene og flotte flygende enhetene du har sett i trailerne, men de andre evnene du får, bør heller ikke ignoreres og har noen gode bruksområder rett utenfor balltre. Spesielt i det tidlige spillet når du kommer til å bli mye svakere, kan de virkelig komme til nytte.

Fuse lar deg kombinere et våpen og stort sett alle gjenstander du kan ta tak i med Ultrahand, noe som betyr at du til og med kan gjøre en tregren til et levedyktig våpen ved å legge til en stein i den. Med Fuse kan du også lage noe som kan bryte opp steiner for å få verdifulle materialer, eller til og med en provisorisk vifte for å slå fiender tilbake og skyve frem eventuelle fillete båter du kan sette sammen med Ultrahand. Som en side bemerkning, ikke bekymre deg hvis du ikke lager transformatorer umiddelbart med Zonai-enheter og Ultrahand, da mange av de viktigere og kulere enhetene vil bli funnet senere eller gjennom utforskning, og det er da du virkelig kan bli kreativ.

Recall kan banke ting som kastes mot deg tilbake til avsenderen, og Ascends nytte ligger i navnet, egentlig. Nå trenger du ikke massevis av utholdenhet for å klatre opp et fjell, ettersom du kan skyte opp gjennom det eller tilbakekalle en stein som har falt ned fra himmelen før du hopper av den og glir til destinasjonen din.

Tips nr. 2: Få seilflyet ASAP

Dette bringer oss til tips nr. 2. I motsetning til i det første spillet, gir ikke Tears of the Kingdom deg glideren når du er ute av opplæringsområdet, og du må fullføre en liten bit av ditt første hovedoppdrag før du får tak i den. Når du slipper ned til Hyrule, kan det føles som om den åpne verdenen umiddelbart kaller navnet ditt, men jeg må anbefale at du tar tak i seilflyet først, ellers vil du ikke kunne registrere noen tårn, og du vil være dømt til en død ved å falle hvis du glir fra stor høyde.

Tips nr. 3: Ikke bite av mer enn du kan tygge tidlig

Apropos den åpne verdenen, når du begynner å utforske, prøv å ikke bite av mer enn du kan tygge med en gang. Det er mange tøffe fiender ganske nær der du starter, og i stedet for å angripe dem og hovedoppdraget med hodet først, kan det være best å få noen hjerter under beltet først. Det er ingen skade i å ta deg tid med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Det er et spill som vil at du skal drikke det i stedet for å prøve å slå hodet mot en vegg så mange ganger det tar å slå det ned.

Tips nr. 4: Kom deg til kamptreningshelligdommene så snart du kan

Dette er mer for nybegynnere, men hvis du trenger en oppfriskning på noen av kampmekanismene, som i Breath of the Wild, kan du dra til kamptreningshelligdommene. Hvis du er ute etter grunnleggende trening, kan du dra til Kyonosis-helligdommen i nærheten av Hyrule Castle. For kastevåpen bør du dra til Teniten-helligdommen, som du finner øst for Kolomosjøen. Bueskytingstrening er i himmelen, som Taunhiy Shrine, som ligger over Ludfos Bog. For snikangrep, dra nord for South Akkala Stable til Sinatanika Shrine. Selv om du er bevandret i alt dette, kan du like godt dra til disse helligdommene for enkle velsignelser.

Tips nr. 5: Få en hest og ta den med til noen tårn

Selv om det er en haug med traverseringsalternativer i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, trenger du fortsatt en pålitelig hest ved din side for å komme deg rundt. Når du kanskje ikke er i stand til å ta til himmels eller ikke har nok utholdenhet til å gli over lange avstander, har en hest ryggen din. Å ha en hest vil også la deg gå til fjerntliggende tårn tidlig, noe som betyr at du kan få en bedre oversikt over landet og se hva som er rundt deg. Til slutt, i mitt siste stykke hestereklame, vil det å få en hest føre deg mot stallen, hvor du vil kunne finne noen ekstra interessante oppdrag og møte noen kjente ansikter.

Tips nr. 6: Eksperimenter med piler

I det siste tipset i denne innledende listen over ting å gjøre tidlig i spillet, må jeg anbefale at du beholder så mange materialer du kan, først og fremst for å teste ut hva de kan gjøre når de er festet til pilene dine. Bueskyting tar en stor rolle i Tears of the Kingdom, og en stor del av det har å gjøre med hva slags piler du bruker. Selvfølgelig er det de vanlige ild- og bombepilene som du kan få ved å feste visse blomster og frukter, men det er mange andre effekter å prøve ut. Mens du stiller opp Bokogoblins for å teste ut din siste eksperimentelle pil, kan det også være lurt å slå av bevegelseskontrollene for å sikte. Hvis du, som meg, bruker mye tid på å spille i håndholdt modus, kan det være en smerte når du savner et skudd fordi du beveget armene på feil tidspunkt.

Bortsett fra tipsene ovenfor, må du selvfølgelig utforske så mye du kan, samle krydret og kjølt mat for å overleve i det tøffere klimaet i Hyrule, og husk at våpnene dine vil gå i stykker. Hvis du har fått alt dette ned, ser jeg ingen grunn til at de tidlige timene dine ikke skal være en eksplosjon i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.