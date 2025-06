Tire Boy er et actioneventyr i en åpen verden om en gutt i et bildekk

Under Day of the Devs presenterte GameTeam6 nettopp sitt særegne og merkelige action-eventyrplattformspill i en åpen verden. Spillet, som går under navnet Tire Boy,dreier seg om en gutt som befinner seg i et bildekk, mens han navigerer rundt i verden, kjemper heroiske kamper, hjelper lokalbefolkningen og forsøker å avdekke fortiden sin.

Spillet beskrives som "rart, inderlig og fullt av små overraskelser", og handler om å utforske tilknytning og nysgjerrighet, og det gjør det ved å slippe deg løs i en verden som byr på både store og stille øyeblikk.

I en pressemelding får vi vite at Tire Boy er inspirert av The Legend of Zelda, Shadow of the Colossus, Super Mario 64 og Sonic the Hedgehog, og at det vil by på en ektefølt historie, et svært tilgjengelig spill, og alt fra et barnslig perspektiv der alt ruver over deg. Du kan forbedre dekket ditt med praktiske oppgraderinger, du kan kjempe mot naturen (enten det er bjørner eller ender), og den uvanlige verdenen vil by på både storslåtte byer og særegne skoger med enorme sopper. I tillegg kommer en fargerik rollebesetning som inkluderer uglen Nestwijk, selve skapningen som oppdro Tire Boy.

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato eller vindu knyttet til spillet, men vi vet med sikkerhet at det vil komme til PC via Steam og potensielt også til andre plattformer.