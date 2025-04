Tirsdagens kamp blir en "finale" for Manchester City, sier Guardiola

HQ

Premier League er i ferd med å trappe opp. For Liverpool er det bare et spørsmål om når - de kan bli kronet allerede onsdag, selv om det mest sannsynlige scenarioet vil være neste søndag -. De har for øyeblikket 79 poeng. Arsenal ligger langt bak med 66 poeng. Og under er det ekstremt jevnt om de tre gjenværende Champions League-plassene:

3. Newcastle: 59 poeng

4. Manchester City: 58 poeng

5. Chelsea: 57 poeng

6. Nottingham Forest 57 poeng

7. Aston Villa: 57 poeng

Presset for å ende blant de fem beste, som gir adgang til Champions League neste sesong, er kanskje spesielt stort for Manchester City, som har vært regjerende mester de siste årene, men som har falt dramatisk i år. Det er ikke rart at Pep Guardiola ser på hver kamp som en "finale" nå.

"Absolutt", sa Guardiola da han ble spurt om den neste Premier League-kampen kan betraktes som en finale. "Etter det vil kampen mot Wolverhampton være en finale igjen. Hver kamp teller."

Det gjelder imidlertid spesielt for Aston Villa, en direkte motstander for Manchester Citys mål. Begge har nesten like mange poeng, og begge har deltatt i Champions League i år. Faktisk tapte Villa i kvartfinalen mot Paris Saint-Germain, og vant en overraskende, men til slutt utilstrekkelig 3-2-seier i returkampen.

"Aston Villa er en utfordrer til å kvalifisere seg til Champions League. Kampen mot PSG og min venn Luis Enrique, jeg var virkelig imponert", sa Guardiola. Som en del av kampdag 34 tar Manchester City imot Aston Villa i morgen, klokken 20:00 BST, 21:00 CEST. Fire dager senere møter Manchester City Crystal Palace i FA-cupens semifinale.