Titan Comics' spinoff-tegneserie Return to Skull Island følger opp Netflix-anime

HQ

MonsterVerse er et veldig rotete sted. Det er serier og filmer og til og med tilleggshistorier som dukker opp her, der og overalt, og den neste på denne fronten er en tegneserie fra Titan Comics.

Forlaget med det passende navnet har jobbet med Return to Skull Island, som er en historie som spinner videre på Netflix' animerte serie Skull Island, som i sin tur er en fortsettelse av den live-action-filmen Kong: Skull Island med Tom Hiddleston og Brie Larson i hovedrollene. Jøss, det er mye Skull Islands...

Denne tegneserien har en historie som er beskrevet slik: "En sammensatt gruppe skipbrudne må vende tilbake til en øy full av mørke hemmeligheter og farer! Etter Kongs kamp mot Kraken oppdager de overlevende snart at langt verre ting lurer i skyggene ... og at deres usannsynlige allierte kanskje ikke er i stand til å beskytte dem mot Skull Islands redsler!"

Tegneserien er skrevet av Simon Furman med tegninger av Christopher Jones, og det er faktisk en historie som har vært tilgjengelig en kort stund, ettersom det fjerde nummeret nettopp har kommet. Første utgave kom i juli.

Har du fulgt med på alle de ulike fortellingstrådene i MonsterVerse?