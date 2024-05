Titan Forge forklarer sin metode for å velge hvilke Smite-guder som vil bli brakt til Smite 2

HQ

Smite 2 har nettopp begynt sin andre alfa-helg, noe som betyr at spillerne nok en gang kan dykke ned i MOBA-oppfølgeren for å se hvordan den utvikler seg og stadig blir bedre før den myke lanseringen i slutten av juli, når serverne vil være slått på 24/7.

Denne alfa-helgen vil inkludere ytterligere to guder å sjekke ut, da både Hades og Sol debuterer på Smite 2. Med bare en samling av de 130 gudene fra Smite som for øyeblikket er tilgjengelige i oppfølgeren, satte vi oss ned med designdirektør AJ Walker og utøvende produsent Alex Cantatore for å lære hvordan Titan Forge velger hvilke guder som skal bringes til Smite 2 neste gang.

"En av tingene som gjør Smite til Smite, Smite, er at det har guder fra alle verdens myter," sa Cantatore. "Så vi prøver med vilje å ta med mange forskjellige mytologier når vi setter sammen selv denne tidlige listen for å gi deg en følelse av at det er alle gudene som kjemper, selv om vi fortsatt har mange guder igjen å putte inn i spillet."</em>

Walker fortsatte og la til "Jeg mener, du kan ha Doctor Strange-krefter for å se de 14 millioner forskjellige kombinasjonene av hvilken rekkefølge du kan gå i, og det ville være en som kan være den beste for alle disse forskjellige variablene, men jeg tror ikke det ville være noen annen måte å finne ut av det på, bortsett fra krefter på Marvel Cinematic Universe-nivå. Vi legger ned ganske mye arbeid i det og i å få til en rekkefølge som vi er ganske fornøyde med. Vi forventer at spillerne er ganske fornøyde med den. Jeg mener, den siste lille biten av det er følelse, ikke sant? Jeg mener, mange av folkene i studioet er Smite-fans, Smite-spillere, før vi i det hele tatt var spillutviklere eller før vi var høyoppløsningsutviklere. Så det er mye, du vet, individuell lidenskap fra lokalsamfunnet som går inn i å velge den rekkefølgen også.

Men generelt prøver vi å lage noe vi kan gjøre effektivt og raskt, slik at vi kan få så mange guder inn på Smite 2 og sørge for at de alle når den nye kvalitetsgrensen for å se bra ut og føles bra og ha ny spillbarhet, og bare prøve å sørge for at vi får det gjort."

Da vi snakket om den myke lanseringen som kommer, forklarte Cantatore den løse terminologien rundt den som følger :

"Så for øyeblikket sikter vi mot 24-7-servere i juli. Vi er ikke sikre på om vi kommer til å kalle det Alpha, om vi kommer til å kalle det Beta, men du vil kunne spille det døgnet rundt, og spillet vil være kommet langt nok til at vi tror det vil gi deg nok innhold til å kunne spille 24-7.

Så vi er veldig forsiktige med hva vi kaller spillet, for hvis vi feilaktig kaller det en ting og det ikke er klart, kommer samfunnet til å spidde oss, og det med rette, ikke sant? Fordi vi vet hvilken tilstand spillet er i, bør vi være ærlige om det når vi snakker med samfunnet."

Sjekk ut hele intervjuet med Titan Forge nedenfor for å lære mer om ryktene om fremtidige guder, hvordan Unreal Engine 5 gjør det mulig for teamet å effektivisere utviklingsarbeidet, og esportsplaner for Smite 2.