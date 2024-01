Titan Forge vil gjøre Smite 2 mer tilgjengelig for nye spillere

HQ

Tredjepersons-MOBAen Smite har eksistert i over 10 år nå, noe som betyr at det finnes en stor gruppe erfarne spillere som kan gjøre det vanskelig for nye spillere å begynne å spille. Under intervjuet vårt på Smite 2 kunngjøringsarrangementet i Arlington innrømmet daglig leder og kreativ direktør Travis Brown at det nåværende systemet ikke fungerer særlig bra for å få nye spillere med. Med Smite 2 tar utvikleren Titan Forge Games sikte på å endre dette.

"Når du begynner å spille Smite, forutsetter det at du er en gjennomsnittlig spiller. Og hvis du er en gjennomsnittlig spiller, blir du satt opp mot folk som er gjennomsnittlige og har spilt en stund, og du kommer til å tape mange av de første kampene dine"<em>, forteller Brown under intervjuet. <em>"Det nye matchmaking-systemet vårt kommer til å se mer på ting, med utgangspunkt i at du er en ny spiller, du står på null, hvordan vokser du?"

Dette inkluderer å hjelpe nye spillere med å velge en rolle som passer dem. Det nye matchmaking-systemet vil se på ulike ferdigheter i ulike roller for å gjøre matchmakingen bedre. "Det kommer til å ta hensyn til det faktum at jeg er en veldig god støttespiller eller en veldig god solospiller. Men hvis du setter meg i midtbanen, kommer jeg til å suge."

Utviklerne introduserer også flere automatiske alternativer for å oppgradere gudene i Smite 2. "Vi sørger for at de automatiske byggene er tilgjengelige, men lar deg også tilpasse de automatiske byggene. Det betyr at du både kan følge en forhåndsbestemt plan, men hvis du ønsker å velge bort den planen fordi spillet har endret seg, slik MOBA-er gjør, og karakteren du trodde skulle være sterk, faktisk ikke er det, kan du velge bort den og begynne å lage et mer tilpasset bygg." Brown og utøvende produsent Alex Cantatore forklarte at de tar sikte på å gjøre "alle systemene mer tilgjengelige, slik at når du er klar til å engasjere deg i det, har du lært deg nok om spillet og måten vi har presentert ting for deg på, har du på en måte lært nok av tingene til å begynne å ta de valgene du er klar til å ta."

For å gjøre ting enklere for nye spillere, oppgraderer de også den automatiske nivelleringen i Smite 2. Cantatore forklarte at "ni av ti ganger kommer du til å nivellere opp evnene dine i samme rekkefølge som en bestemt gud. Jeg vil alltid øke nivået på min andre evne først på Ymir, og så vil jeg øke nivået på min tredje evne. Så for 90 % av spillerne, 90 % av tiden, kan vi bare sette det til å fungere automatisk." På denne måten kan nye spillere "se hvilke ferdigheter som bør økes i hvilken rekkefølge og lære det, uten å måtte bekymre seg for å trykke på knappen." Cantatore fortsetter: "Du trenger ikke å bekymre deg for denne delen av dybden når du er ny, men du kan begynne å bekymre deg for det når det er viktig for deg."

Selv om automatisk nivellering allerede er tilgjengelig i Smite, har utviklerne bemerket at den nye Unreal Engine 5 gjør det mulig for dem å oppgradere den betydelig. Det nåværende automatiske nivelleringssystemet vil nesten alltid gi flere poeng til oppgradering av opplåste ferdigheter. "Akkurat nå, når du når nivå 3, legger den alltid et ekstra poeng i den samme evnen. Men mange figurer vil faktisk ha ett poeng i hver evne på nivå 3, og det er noe det gamle autonivået ikke kunne gjøre", forklarer Brown og Cantatore. "Det er bare på grunn av all arven fra spillet. Så vi bygger et nytt system fra grunnen av." På denne måten vil systemet "bestemme nøyaktig hvilke biler som passer for deg, avhengig av en forhåndsbestemt spillestil som nye spillere kan velge i starten av hver kamp, og vi kan gjøre det helt til nivå 20. Så nå kan vi virkelig finjustere det, slik at det ikke blir rart for noen av karakterene."

Valget om å legge større vekt på onboarding av nye spillere står ofte i motsetning til å ta vare på erfarne spillere eller esportspillere i Smite. "Vi diskuterer det hver dag. Hvis vi bare lytter til proffspillerne i Discord, vil vi lage et spill som de elsker å spille, men ingen andre vil ønske å engasjere seg i det fordi det er altfor vanskelig", forklarer Brown. <em>"Akkurat nå diskuterer jeg fortsatt det automatiske byggesystemet: Vil jeg gjøre crit eller vil jeg være en tanky guy? [For nye spillere] kan det være alle avgjørelsene du ønsker å ta. Andre spillere vil kanskje bli ledet til å gjøre mer skade eller ikke dø så ofte."

Ifølge Brown "prøver de å finne den beste løsningen som gjør så mange som mulig fornøyde, samtidig som spillets kjerne forblir intakt." Det er også en av utfordringene i utviklingen som utviklerne er svært opptatt av å gjøre riktig. "Fra dag én har jeg vært veldig opptatt av å sørge for at vi får med oss spillerne på en effektiv måte", sier Brown. "I løpet av 10 år har vi utviklet mange ting og metoder for å sikre at vi holder ferdighetene raske og poppy nok, slik at de føles bra å bruke i aksjon og i rask rekkefølge. Men vi vil ikke at du skal mangle motspill hvis du er litt tregere eller ikke har like rask reaksjonstid."

Den forbedrede introduksjonen for nye spillere er noe utviklerne vil jobbe med de neste månedene. "Det vi har i dag, har ikke noe av den funksjonaliteten i spillet ennå, men det er målet vårt i løpet av de neste seks månedene. Å legge til alle funksjonene som er nødvendige for å hjelpe nye spillere inn i Smite."