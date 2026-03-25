Titan har blitt bekreftet for Invincible VS -listen

Det er rundt en måned til vi kan hoppe inn i Invincible VS, ettersom tag-battling-kampspillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 30. april. Fans vil kunne få en smakebit av handlingen snart, ettersom det er lovet en beta-helg mellom 9. og 11. april, der massevis av nøkkelkarakterer kun vil være spillbare på konsoller. Årsaken til ingen PC-støtte for betaen var at utvikleren Quarter Up ønsket å beskytte seg mot datamining, ettersom den fremdeles har noen triks i ermet, inkludert et som nylig har blitt delt.

Det har blitt kunngjort at Titan blir med på Invincible VS -listen som en spillbar karakter. Kriminalsjefen med steinhard hud er satt til å være brukbar i spillet, og blir den 17. annonserte karakteren for prosjektet.

Vi har blitt presentert med en spilltrailer for Titan, som du kan se nedenfor, og som setter søkelys på hvordan hans herdede hud sprekker og bryter av når han tar for mye skade. Det denne videoen også ser ut til å bekrefte, er at Titan ikke vil være en av de spillbare karakterene i den kommende betaversjonen, da han snarere ser ut til å bli spart til den fulle lanseringen om fem uker.

