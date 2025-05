Titan Quest II lanseres nå i Early Access til sommeren, etter forsinkelse

HQ

Det er et av de mest respekterte ARPG-spillene ved siden av Diablo og Path of Exile, men Titan Quest-oppfølgeren har tatt så lang tid å utvikle og lansere at mange frykter en ubehagelig overraskelse. Dette kommer da utgiveren har rapportert at spillet nå sikter mot en Early Access-utgivelse sommeren 2025, uten å spesifisere datoen ytterligere.

Årsaken til denne forsinkelsen (husk at Titan Quest II opprinnelig var planlagt til vinteren 2024) var som svar på en annen ARPG av lignende stil (som, selv om det ikke ble nevnt, var Path of Exile 2, utgitt 6. desember 2024) og søket etter et gap i tidsplanen som ville tillate det å puste og nå sitt mål om å starte spillere.

Og utsiktene er sannsynligvis positive, ettersom testing og betaversjoner før utgivelsen har vist nesten enstemmig støtte fra de som har spilt Titan Quest II, inkludert våre egne inntrykk under Gamescom 2024. Grimlore Games har forpliktet seg til å levere den best mulige oppfølgeren til Titan Quest, en "som respekterer arven samtidig som den utvikler seg for en ny generasjon spillere."

Har du planer om å spille Titan Quest II i sommer?