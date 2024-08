Titan Quest II ser mer og mer ut som en Diablo-killer i ny trailer

HQ

Som en del av THQ Nordic Showcase, Grimlore Games nettopp presentert et nytt glimt av action-RPG Titan Quest II. Dette kom i form av en feature-trailer som gikk i dybden på mange av de unike elementene i opplevelsen, samtidig som den presenterte tonnevis av lovende Diablo-lignende action.

Vi får se hvordan du kan designe og tilpasse karakteren din, og deretter kombinere dette med andre systemer for å bygge opp nye egenskaper, som modifikasjon av evner og legendariske våpeneffekter. Alt dette er viktig å mestre, for i tillegg til vanlige fiender som skal nedkjempes, vil Titan Quest II også sette deg opp mot ulike mytiske monstre og sjefer som vil kreve kraftige verktøy og byggverk for å overvinne.

Du kan se alt dette i aksjon selv nedenfor i den nyeste traileren, med Titan Quest II satt til å debutere på PC, PS5 og Xbox Series X / S en gang i fremtiden.