Titan Quest II (Early Access)

Gresk mytologi er noe jeg har vært fortryllet av siden barndommen. Guder med følelser, problemer og ikke helt ulike oss dødelige. Da Titan Quest II ble annonsert, ble jeg overrasket og nervøs fordi de opprinnelige skaperne ikke utviklet denne oppfølgeren. Ved siden av Diablo-serien er den første min favoritt i sjangeren. Det som skilte seg ut med tittelen var det langsommere tempoet, og at fiendens synlige utstyr var det som falt ned når motstanderen var beseiret. Hvis motstanderen hadde et sverd, fikk du sverdet, enten det var godt eller dårlig. Som oftest er fiender i actionrollespillsjangeren mer som en piñata du slår på til den eksploderer. Når den eksploderer, er gjenstandene tilfeldige.

Titan Quest II er på mange måter det samme som det første. Det er lansert i Early Access, og bare rundt 10-20 timer med innhold er tilgjengelig for testing. Derfor er dette ikke en anmeldelse av hele eventyret i 1.0-versjonen, men en anmeldelse av den versjonen du kan kjøpe i dag. Spillet begynner med at landsbyen din blir ødelagt av gudinnen Nemesis. Hun er hevnens gudinne, og av grunner vi ikke helt finner ut av, jakter hun på hovedpersonen vår. Verden ser ut til å være i kaos, og monstre angriper ellers fredelige landsbyer. Du skjønner tidlig at det er noe spesielt med den karakteren du har skapt.

Mellomsekvenser og nærbilder av karakterer ser overraskende bra ut.

Når du får kreftene dine begynner eventyret virkelig. Dessverre kan vi bare velge mellom fire krefter for øyeblikket. I spillet kalles disse masteries, og akkurat som i det første spillet er to av dem kombinert i én klasse. Du kan velge å kombinere disse i hvilken som helst kombinasjon du vil. Den friheten er veldig bra og hjelper deg med å beseire fiendene på din måte. For øyeblikket har vi Rogue, Storm, Earth og Warfare. Det vil komme mange flere før full lansering. Jeg har spilt så mye av den første tittelen i serien at alt dette var kjent. Jeg valgte å kombinere Storm og Warfare. Jeg liker kombinasjonen av magi og det å kunne styrke visse aspekter ved karakteren min i kamp. De andre masteries gjør akkurat det navnet tilsier. Det er ingen overraskelser i dette systemet på godt og vondt.

Oppgraderingssystemet er mer komplisert enn bare å velge to mesterskap. Du vil også utstyre hver evne med flere bonuskrefter. Hvis du for eksempel lærer deg å kaste lyn som Zeus, kan du gjøre det slik at boltene også gir deg litt helse for hvert treff. De kan også fylle opp forskjellige målere, eller gi deg en annen bonus du foretrekker. Det er litt begrenset, men det er her jeg tror mye av minimaksimeringen av karakterer vil skje. Jeg vil gjerne se Grimlore Games ta seg friheter og knytte dette til mytologien og ikke bare tilby generiske bonuser. Selv om du legger ut poeng i forskjellige kategorier som i andre titler i sjangeren, er dette en funksjon som øker kompleksiteten i å forme karakterens evner.

Karakterskaperen er begrenset for øyeblikket, men den vil bli utvidet før spillet slippes i 1.0-versjonen.

Jeg syntes det første Titan Quest var relativt avslappet og ikke en utpreget tallsimulator. Jeg synes imidlertid at dette spillet ser ut til å legge litt mer vekt på karakterens statistikk. Det er ikke på langt nær så komplekst som Path of Exile, men det tilbyr flere valgmuligheter enn Diablo utenfor utstyrskategorien. Når det gjelder klær, rustning og mer, er det nok av det. I denne tidlige versjonen var det imidlertid svært få interessante bonuser knyttet til de enkelte utstyrstypene. Jeg håper Grimlore Games tør å gjøre slike ting mer unike. Jeg vil ikke bare se at leggbeskytterne mine har 15 % ekstra beskyttelse mot magi og noen poeng i styrke, men at de faktisk gjør noe morsomt. Gi leggbeskytterne en liten sjanse til å eksplodere ved fysisk kontakt eller tilkalle en skapning fra Hades. Gi oss mer omfattende og interessante utstyrsvalg, det øker kompleksiteten.

Ved siden av dette er Titan Quest II mer metodisk enn sine tilsvarende konkurrenter. Fienden er lesbar, og du har en knapp slik at du kan unnvike. Dette er også en funksjon som er så innebygd i opplevelsen at den kan skape kontroverser. Bosskampene er avhengige av at du bruker den. Dette er noe selv Diablo IV eksperimenterte med. Foreløpig er det ingen mastery dedikert til forsvar, så du kan bare ta så mange treff før du dør. Jeg kan likevel sette pris på forsøket på å variere kampene og konseptet. Jeg liker det jeg har opplevd, og det flyter veldig bra.

Mellomsekvensene er fine. Det er imidlertid synd at de ikke spilles av i 4K-oppløsning.

Når det gjelder spillingen, føles dette som en oppgradering av den første. Det er ikke bare funksjonelt, men også visuelt. Det er mer metode for drap, og innsamlingen av nye gjenstander er vanedannende. Jeg vet ikke om vi kommer til å besøke flere områder enn antikkens Hellas. Jeg håper vi får se mer av denne verdenen, Olympus og til og med Hades. Jeg er ikke så opptatt av å reise rundt i verden i grunnspillet som i det første, men jeg vil utforske mer av Hellas.

Visuelt ser dette veldig bra ut. Dessverre holder ikke eventyret seg til noen form for historisk nøyaktighet når det gjelder utstyr, design og lignende. Det blander historiske detaljer med myter, fiktive klær og rustninger. Dette er ikke en kritikk. Men jeg skulle gjerne ha sett litt mer av det historiske Hellas og så blandet med spennende tolkninger av mytene i dette. Det er en liten klage som ikke stjeler noe fra helheten. Det er vakkert og det ser ut som den typiske tolkningen av mytenes Hellas. Det høres også bra ut og stemmeskuespillet er flott. Noen av kreftene har også en god tyngde i lyden. Jeg liker kraften til å kalle ned lyn på et bestemt sted. Andre krefter har litt mer flat lyd, og jeg håper dette kan forbedres.

Brukergrensesnittet er rent og typisk for sjangeren.

Lyd er ofte undervurdert i denne sjangeren. Selv om lyd er det som formidler styrken i angrepene dine. Trykk i lyden og for noen krefter til og med risting av skjermen eller andre visuelle elementer kan øke følelsen av å være mektig. På dette området synes jeg Titan Quest II gjør noen krefter bedre enn andre. Å kalle ned torden på et sted både høres bra ut og ser mektig ut. Spesielt når fienden også kastes fra stedet i høy hastighet. Samtidig føles ikke den sterkere evnen til å kaste lyn like kraftig. Det bare glir gjennom fiendene og etterlater ikke noe virkelig visuelt eller audiovisuelt inntrykk. Hvorfor ikke få det til å se ut som lynet sprekker og spretter mellom hver fiende det treffer? Det er litt synd, for jeg tror Grimlore Games faktisk kunne gjort dette hvis de hadde hatt muligheten, budsjettet og tiden til det. Kreftene bak Abilities Earth er litt bedre på dette punktet.

Historien er både kjent og fra det jeg testet, minner dette om en gresk myte på en god måte. Du rømmer fra landsbyen din og prøver å bruke kreftene dine som en helt. Du hjelper landsbyboere, dyr og andre i nød. Det fungerer akkurat som du forventer. Du snakker med en merket karakter, får et oppdrag, fullfører det og får belønningen din. Det finnes også altere, akkurat som i det første spillet, som raskt kan transportere deg rundt i verden. Jeg synes Titan Quest II ser ut til å være en trygg og sikker oppfølger til originalen. De små nyvinningene vi ser, endrer ikke de grunnleggende konseptene og designstrukturen merkbart. Det er også merkbart at Grimlore Games har valgt å se på det første spillet og Diablo IV når det gjelder utsikt. Du kan ofte se mer av verden enn du kan besøke, og ofte kan du til og med besøke noen av stedene i horisonten.

Hvis du er ivrig og interessert i et actionrollespill om greske guder og helter, er dette verdt å holde et øye med. Hvis du ikke har noe imot begrenset innhold til å begynne med, er dette verdt et forsøk. Men hvis du vil ha den fulle opplevelsen, er det bedre å spille noe annet mens du venter på 1.0. Jeg tror det har potensial til å bli et flott eventyr i sin sjanger. Noen krefter trenger litt mer trykk i lydbildet, og innholdet er litt tynt i denne Early Access-versjonen. Jeg håper også at Grimlore Games tør å gjøre mer med gjenstandene sine til tittelens offisielle 1.0-lansering. Jeg setter pris på når gjenstander er unike, gjør rare eller kule ting i denne sjangeren. Om det er verdt tiden din avhenger av hva du er ute etter, men jeg liker prøven jeg fikk teste av Titan Quest II. Dette er bra og har potensial til å bli veldig bra.