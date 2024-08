Titan Quest II utgivelsesvindu bekreftet

HQ

For et par uker siden slapp THQ Nordic og studioet Grimlore Games en ny trailer for Titan Quest II der vi fikk en god titt på hva spillet vil ha å by på ved lansering og se om det kan ta noen markedsandeler fra det gigantiske og voksende Diablo IV.

Nå som vi er midt i Gamescom, har utgiveren tilbudt et mer omtrentlig lanseringsvindu for PC-spillere som ønsker å starte Early Access. Det er Winter, noe som betyr at vi vil ha spillet før slutten av mars 2025.

Titan Quest II Spillet foregår i et mye mørkere univers av gresk mytologi, der vi møter gudinnen Nemesis og utallige horder av kentaurfauner, satyrer, harpyier, minotaurer og alle slags andre skapninger fra gresk saga. Vi oppgraderer utstyret vårt ved å plyndre templer og fullføre oppdrag for det plagede greske folket, og vi kan til og med reise til det drømmeaktige riket Moirae.

Vi kommer til å følge nøye med på fremtidige kunngjøringer på Titan Quest II for å få en endelig utgivelsesdato (om enn i Early Access) å holde fast ved.

Takk, Gematsu.