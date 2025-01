Titanenes kamp i NBA mellom Cleveland Cavaliers og Oklahoma City Thunder, to ubestridte NBA-ledere

HQ

Gårsdagens kamp mellom Cleveland Cavaliers og Oklahoma City Thunder føltes ikke som en vanlig kamp fra midten av den ordinære sesongen. Den hadde et preg av playoff eller til og med finale, fordi det var de to ubestridte lederne i sesongen som møttes. De lokale, Cleveland, vant 129-122, og forlenget dermed sin merittliste med 32 seire og 4 tap, og leder dermed East Conference. Lokalt har de bare tapt én kamp og vunnet 19.

I mellomtiden er Oklahoma City Thunder, til tross for nok et tap, også ledere av West Conference: 30 seire og 6 nederlag. Ifølge NBA-rekorder var dette den første NBA-kampen i historien med et lag som hadde en seiersrekke på 15 kamper (Oklahoma) og et lag som hadde en seiersrekke på 10 kamper (Cavs). Tidligere i sesongen hadde Cavs også sin egen seiersrekke på 15 kamper, som ble brutt av fjorårets mestere Boston Celtics.

Dette var også tredje gang i ligahistorien at lag med en vinnerprosent på .850 eller bedre møtes så sent i en sesong. Det tette resultatet, 129-122, sier også noe om kvaliteten på begge lagene: De to lagene byttet plass på resultattavlen 30 ganger, og Thunder ledet 25-32 etter det første kvarteret.

Til slutt, med skuddene til Jarrett Allen (25 poeng), Evan Mobley (21 poeng) og Darius Garland (18), som kompenserte for Donovan Mitchells dårlige kveld (11 poeng), skilte Cleveland Cavaliers seg ut og forlenget seiersrekken til 11. Vi får se hvor lenge den varer denne gangen...