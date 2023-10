Titanfall 2 fansen tror Respawn erter på seg noe stort igjen

HQ

Kommer det et nytt Titanfall-spill? Hvis du hadde spurt oss tidligere i år, ville vi ha svart nei, for det virket som om et tredje Titanfall var under utvikling, men at det ble skrinlagt da Respawn i stedet satset på Apex Legends.

Nå, med teasene som Respawn legger ut, inkludert en tilfeldig oppdatering til Titanfall 2 ut av intet, virker det som om nytt liv kan bli blåst inn i franchisen. Som GamesRadar har påpekt, har fansen på Reddit lett etter flere ledetråder, og tror de har funnet en i spillets utvalgte spillelister.

Den siste modusen som roterer, er The Otherside. Fans med ørneøyne så sammenhengen mellom dette navnet og Otherside, tittelen på en Red Hot Chili Peppers-låt. Den tredje låten på deres syvende studioalbum.

Noen mener at dette er å gripe etter halmstrå, mens en bruker sa: "Dette er enten trolling på gudbenådet nivå eller en tilståelse på dette tidspunktet." Det virker usannsynlig at det kommer et tredje Titanfall, med Respawn både knyttet til Apex Legends og et tredje Star Wars Jedi-spill, men merkeligere ting har skjedd.