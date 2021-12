Titanfall- og Halo-skapere skal lage MCU-aktig Battlefield-univers

HQ

Etter over ni år som lederen av DICE forteller Oskar Gabrielson at han vil fratre sin rolle om noen måneder. Da er det Rebecka Coutaz som overtar rollen som "General Manager" av DICE, men dette er bare starten på store endringer for Battlefield.

For det viser seg at Respawn-grunnleggeren og Titanfall-skaperen Vince Zampella ikke har hendene fulle nok med å kontrollere det som før het DICE Los Angeles siden han i et intervju med GameSpot bekrefter å ha fått jobben som lederen av Battlefield-franchisen generelt. Det som gjør dette ekstra interessant er at han i samme slengen avslører at målet er å skape et samlet Battlefield-univers hvor studioer fra hele verden skal lage unike spill i serien.

Ett eksempel på sistnevnte er det nye EA-studioet i Seattle Halo-skaperen Marcus Lehtofikk hovedansvaret for tidligere i høst. Akkurat som menes med et samlet univers forholder de seg relativt vage om, Zampella sier at de skal utforske nye opplevelser og forretningsmodeller i en verden med delte karakterer og historier. Derfor er det ikke rart at Battlefield 2042 sin Portal-modus og brukerskapte opplevelser også nevnes, men det høres ut som om det også er snakk at studioene skal lage mer unike spill litt som for eksempel Respawn selv har gjort med Apex Legends i Titanfall-universet eller PUBG-universet sitt kommende The Callisto Protocol. Disse spillene vil nok uansett ikke vises på en stund, for i samme slengen sier EA at både DICE, Ripple Effect og Seattle-studioet vil fokusere på å forbedre Battlefield 2042 og bringe mer innhold til spillet i første omgang.