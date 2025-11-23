Titanic-passasjerens lommeur i gull selges for 2 millioner euro, ny verdensrekord

HQ

Et lommeur i gull som ble funnet i vraket av Titanic, har blitt solgt for 1,78 millioner pund (rundt 2 millioner euro), noe som er ny verdensrekord for Titanic-memorabilia.

Jules Jurgensen-klokken på 18 karat tilhørte Isidor Straus, den 67 år gamle amerikanske forretningsmannen og medeieren av Macy's, som døde sammen med sin kone Ida da skipet gikk ned i 1912. Den forrige rekorden ble satt i fjor, da en annen gullklokke med tilknytning til katastrofen ble solgt for 1,56 millioner pund.

Ny verdensrekord for Titanic-minnesaker

Straus, som ble født i Bayern i 1845 og vokste opp i USA, var en av de mer enn 1500 menneskene som mistet livet i forliset. Ifølge vitneskildringer nektet han å ta plass i en livbåt før de andre ble evakuert, og Ida nektet å dra uten ham. Paret ble sist sett sittende sammen på fluktstoler mens skipet sank, et bilde som senere ble dramatisert i James Camerons film Titanic fra 1997.

Klokken, som senere ble funnet og returnert til familien Straus, var en av flere gjenstander fra Titanic som ble auksjonert bort av Henry Aldridge & Son i Devizes denne helgen. Blant de andre gjenstandene var et brev skrevet av Ida Straus på Titanic-brevpapir, som ble solgt for 100 000 pund, en passasjerliste som ble kjøpt for 104 000 pund, og en gullmedalje som ble tildelt mannskapet på RMS Carpathia, og som innbrakte 86 000 pund. Totalt nådde auksjonen opp i £3 millioner.

