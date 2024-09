Tito Jackson, fra Jackson 5, har gått bort.

HQ

En legende i musikkverdenen har dessverre gått bort - Tito Jackson, bror til Michael Jackson og en av grunnleggerne av Jackson 5, har gått bort i en alder av 70 år etter et mistenkt hjerteinfarkt.

The Jackson 5 lå flere ganger på førsteplass på hitlistene med hitsingler som I Want You Back, ABC, og I'll Be There.

Titos musikalske arv etterlates av hans barn, og sønnene TJ, Taj, og Taryll fra 3T tok til Instagram for å dele følgende melding :

Dette er en annonse:

Hele musikkverdenen har sørget over tapet, og Titos tidligere samarbeidspartner og trommeslager Jonathan "Sugarfoot" Moffett ( Jackson 5 ) har hyllet Tito via Facebook.

Det er nok et stort tap for musikkverdenen, men jeg er sikker på at Titos arv vil leve videre gjennom hans gjerninger og gjennom familien, som han pleiet og elsket gjennom hele livet(takk, Billboard).

Dette er en annonse: