Tittelen, handlingen og det første bildet fra Aardmans nye Pokémon-serie er nå offentliggjort

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Vi har fått ferske detaljer fra Annecy Film Festival om stop-motion-animasjonsstudioet Aardmans nyeste prosjekt, som blir et samarbeid med Pokémon. Det første illustrasjonsbildet, premissen og tittelen på serien er nå avslørt.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu vil, som navnet indikerer, fokusere på to Pokémon: Sirfetch'd og Pichu, mens de reiser gjennom Galar-regionen. Handlingsbeskrivelsen fra Pokémon-nettstedet lyder som følger: "Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu » er en episk reise gjennom Galar-regionens villmark. Våre helter begir seg ut på et modig oppdrag for å hjelpe og beskytte Pokémon over hele regionen. Oppdragene deres går sjelden som planlagt, men deres edle gjerninger styrker vennskapet deres mens de modig trer inn i det ukjente. Farer, allianser, rivaliseringer, ekstraordinære Pokémon og uendelig mye latter venter på dem."

Siden Aardman er et britisk animasjonsstudio, bør vi ikke bli altfor overrasket over at serien tar oss med på en reise til Galar-regionen, som er Pokémon-universets versjon av Storbritannia. På det første kunstbildet som er avslørt for serien, ser vi Sirfetch'd med Pichu sittende på sverdet sitt, mens det ser ut som om den uten å vite det er i ferd med å gå rett utfor en klippe. Det er også en Fletchinder på plakaten, kanskje som en birolle ved siden av våre to hovedpersoner. Pichu vil sannsynligvis være en slags Pokémon-våpenbærer for Sirfetch'd, litt som en søtere versjon av Dunk & Egg fra «A Knight of the Seven Kingdoms».

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu har premiere i 2027.