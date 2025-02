Titusener deltar i massebegravelse for Hizbollah-leder Hassan Nasrallah

HQ

I en oppvisning i lojalitet og styrke samlet titusener seg i Beirut søndag for å sørge over Hassan Nasrallah, den drepte Hizbollah-lederen, nesten fem måneder etter at han døde i et israelsk luftangrep.

Nasrallahs død, som var en nøkkelfigur i gruppens pågående konflikt med Israel, markerer et viktig øyeblikk for Hizbollah, som har vært preget av ettervirkningene av fjorårets krig, der de mistet mange av sine toppledere og opplevde omfattende ødeleggelser i Sør-Libanon.

Tilhengere, noen med flagg og portretter av Nasrallah, fylte Camille Chamoun Sports City Stadium med 55 000 sitteplasser lenge før seremonien begynte. Blant de fremmøtte var Irans utenriksminister Abbas Araqchi og delegasjoner fra Irak og Jemens houthier.

Seremonien hedret også Hashem Safieddine, som i en kort periode ledet gruppen etter Nasrallahs død. Til tross for de store tapene understreket Hizbollahs støttespillere deres motstandskraft, og noen bemerket at selv om gruppen har mistet mye, er verdien av motstanden deres fortsatt urokket.