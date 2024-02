TMNT: Mutant Mayhem-oppfølger planlagt til høsten 2026

HQ

Paramount har satt en offisiell dato for når vi kan forvente at Teenage Mutant Ninja Turtles kommer tilbake i oppfølgeren til fjorårets Mutant Mayhem. Ifølge Variety kommer den animerte oppfølgeren på kino i slutten av 2026, nærmere bestemt 9. oktober, og det nevnes at regissør Jeff Rowe vil være tilbake ved roret mens Point Grey Pictures produserer filmen.

Svært lite annet om denne oppfølgeren har blitt avslørt ennå, noe som betyr at vi venter på mer informasjon om handlingen og skuespillerne som vender tilbake (selv om vi forventer at noen få navn kommer tilbake, som den unge gjengen som gir stemme til Ninja Turtles og sannsynligvis Ayo Edibiri som April O'Neil), men vi vil utvilsomt høre mer om dette senere i år eller i 2025 når produksjonen av oppfølgeren tar til.

Har du sett TMNT: Mutant Mayhem, og gleder du deg til oppfølgeren?