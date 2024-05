TMNT: Mutants Unleashed får en enorm Collector's Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles -elskeren i livet ditt holder uten tvil et godt øye med Outright Games kommende Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed spill. Det er satt til å debutere på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch senere i år, og med det i tankene har Outright nettopp bekreftet at det vil eksistere to spesialutgaver av spillet.

Det vil være to spesialutgaver, en Deluxe Edition og en Collector's Edition, og begge vil være eksklusive for Switch og PS5. Deluxe Edition ser ut til å være for det meste en litt mer premiumversjon av basisspillet, og tilbyr selve spillet, en eksklusiv Steelbook, fire pin-merker, fire nøkkelringer og en kunstbok, alt for £ 54.99 / € 59.99. Collector's Edition er et helt annet dyr.

På Collector's Edition får du grunnspillet, kunstboken og pin-emblemene (fem i stedet for fire her i stedet), men i tillegg får du fire lapper, en musematte, en notatbok, en penn, en plakat, noen klistremerker, en samlerboks, et LED-skilt, en Pizza Van -statue og til og med spillets sesongkort, alt for £ 219,99/€ 249,99. Det er unødvendig å si at det er mye å sette pris på her hvis du er en Turtles -fan.

Vil du plukke opp noen av spesialutgavene av TMNT: Mutants Unleashed?