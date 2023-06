TMNT: Shredder's Revenge får Usagi Yojimbo og ny modus senere i år

Tidligere i dag skrev Silje om at Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection har fått en ny oppdatering som blant annet gjør slik at vi kan spille Turtles in...

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge har solgt over 1 million eksemplarer

den 13 juli 2022 klokken 18:11 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Sent i går skrev jeg om at Cuphead: The Delicious Last Course hadde solgt over 1 million eksemplarer på under to uker, og tenåringsskilpadder ønsker også å gjøre det...