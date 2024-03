TMNT: Shredder's Revenge-utviklerne vil lage både DLC og en oppfølger

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge kom ut for to år siden og ble en umiddelbar suksess. Tribute Games hadde tatt konseptet til det klassiske Turtles in Time og faktisk klart å forbedre det, legge til varierte figurer og virkelig god flerspiller, og som du kanskje kan tenke deg fikk det en høy poengsum av oss.

I fjor ble det sluppet en mengde DLC til spillet som la til mer innhold, ikke minst en Survival Mode og to nye figurer (inkludert den kjære Usagi Yojimbo), og det virker visst ikke umulig at det kan komme mer Turtles-innhold i fremtiden - kanskje til og med en oppfølger. I et intervju med Prankster101 Productions sier Shredder's Revenge sin narrative designer, Yannick Belzil, at studioet gjerne vil fortsette å jobbe med Turtles, selv om ingenting er i produksjon for øyeblikket:

"Vi vil gjerne lage mer DLC, eller kanskje til og med en oppfølger, men det er ikke noe som ligger i kortene akkurat nå. Vi er et lite team, så vi har lagt all vår innsats i den eksisterende DLC-en. Og det må bli en suksess for at det skal bli en oppfølger, eller til og med ny DLC. Det vil avhenge av reaksjonene fra fansen, og selvfølgelig den kommersielle suksessen til DLC-en. Vi vil gjerne gjøre mer av det, for vi elsker virkelig Turtles, og fansen ser ut til å ha likt spillet, og det er fortsatt en appetitt for Turtles, så vi vil gjerne fortsette å jobbe i den verdenen. Men igjen, det kommer an på fansen."

Vi antar at det bare er én passende måte å kommentere dette på: Cowabunga!