TMNT: The Last Ronin skal bli en film med R-klassifisering

Å hindre barn i å bli med på moroa er planen når det gjelder nye eventyr med Teenage Mutant Ninja Turtles. Ifølge en rapport fra The Hollywood Reporter er en ny live-action-film på trappene på Paramount, med fokus på den grusomme tegneserieromanen TMNT: The Last Ronin.

Dette skjer etter suksessen med animasjonsfilmen Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, som tydeligvis ga studioledelsen et løft, og de har nå hyret Tyler Burton Smith til å skrive manuset. Det er samme mann som var involvert i den kommende hypervoldelige Boy Kills World med Bill Skarsgård i hovedrollen.

The Last Ronin foregår i et fremtidig New York, der bare én Ninja Turtle (Michelangelo) er igjen i live etter at Foot Clan og deres allierte drepte de tre andre. Mikey vil naturligvis ta hevn og gjør det ved å ta over brorens våpen og bruke dem som en del av sitt arsenal.

Før den siste tidens problemer hos Embracer var utvikleren Destroy All Humans' Black Forest Games også i gang med å lage en God of War-lignende filmatisering av The Last Ronin, men med de massive oppsigelsene som har rammet utvikleren, er det uklart hvordan det går med prosjektet.

Er du klar for en voldsom Ninja Turtles historie uten tull og tøys?