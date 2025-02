To a T lanseres på PS5 samt PC og Xbox Series X/S i mai

Folkene som tidligere leverte det uvanlige Katamari Damancy vil snart presentere sitt neste prosjekt for verden. Utvikleren Uvula vil lansere det merkelige To a T i løpet av de kommende månedene, og som en del av Annapurna Interactive Showcase har vi nettopp fått vite mye mer om denne tittelen.

Den største nyheten er den bekreftede utgivelsesdatoen, som er satt til 28. mai. Dette vil være når spillet kommer på PC og Xbox Series X / S, og også den nylig bekreftede PS5-plattformen også.

Når det gjelder hva To a T handler om, legger beskrivelsen til: "To a T er et sjarmerende, fargerikt eventyrspill om en tenåring som navigerer i livet i en liten by med sin søte hundekamerat. Selv om kroppen deres sitter fast i en T-pose, gjør de sitt beste for å få mest mulig ut av det."

Nå som lanseringen nærmer seg, kan du sjekke ut den nyeste traileren for To a T nedenfor.