To ansatte ved den israelske ambassaden drept utenfor museum i Washington DC

HQ

Siste nytt om USA . Vi vet nå at to lokalt ansatte israelske ambassadearbeidere ble skutt og drept utenfor Capital Jewish Museum i Washington DC onsdag kveld, etter å ha deltatt på et diplomatisk arrangement.



Det kan være interessant for deg: Israel beskylder europeisk retorikk for ambassadeangrepet i Washington DC.



Ofrene, et par som angivelig planla sin forlovelse, ble angrepet av en enslig bevæpnet mann som skal ha ropt pro-palestinske slagord. Myndighetene identifiserte den mistenkte som Elias Rodriguez, som raskt ble pågrepet og ikke er tidligere straffedømt.