To astronauter sitter fast i rommet

HQ

Marerittet om å bli sittende fast i verdensrommet har blitt skremmende virkelig for to astronauter. Etter å ha lagt ut på et rutineoppdrag som skulle vare i fem dager, står Barry "Butch" Wilmore og Sunita Williams overfor muligheten til å bli sittende fast i rommet til langt inn i 2025.

Oppdraget ble startet i juni, noe som betyr at duoen allerede har vært i rommet i to måneder, og ifølge BBC kan de bli værende i samme tilstand på ubestemt tid.

Paret var en del av et oppdrag på en Boeing Starliner, som etter å ha gått i bane rundt jorda viste seg å ha et skadet fremdriftssystem og ødelagte thrustere, noe som betyr at de trenger et alternativt transportsystem for å komme seg tilbake.

NASA har ennå ikke bestemt hva denne hjemturen skal bestå av, og derfor kan paret komme til å tilbringe resten av året og kanskje lenger i bane rundt jorda. Hovedløsningen ser ut til å være å bruke Starliner igjen, men det vil utvilsomt kreve reparasjoner før fartøyet kan tas i bruk.

Dette er en annonse: