To buede enheter utgjør Lenovo Legions 2025-skjermserie

Det har vært en stor dag for CES-nyheter allerede, ettersom Nvidia, AMD, Acer, MSI og Sony har hatt spennende ting å dele. Lenovo har også hatt mye å by på for fansen, og for de som er interessert i skjermsortimentet til teknologititanenes gamingavdeling, har vi også gode nyheter til deg, ettersom to nye enheter er bekreftet.

Den første heter Lenovo Legion Pro 34WD-10 Gaming Monitor, og det er en buet enhet som er 34" stor, har en oppdateringsfrekvens på 240 Hz, en responstid på 0,03 ms, et DCI-P3-fargerom på 98,5 % og 99 % sRGB-fargerom, og det hele med et WQHD PureSight OLED-panel.

Den bruker en løsning med én kabel som gir ekstra strøm på opptil 140 W, slik at du kan lade noen enheter fra selve skjermen, i tillegg til at den har tre USB-A-porter, to USB-C-porter, en HDMI- og en HDMI eARC-port, samt en 2,5G Ethernet-port. For de som trenger å bytte mellom to PC-er, har den en KVM-bryter og Picture-in-Picture for å vise begge PC-ene samtidig. Den har også RGB-belysning på basen, og ulike moduser som skreddersyr den til spill og lignende.

Lenovo Legion Pro 34WD-10 Gaming Monitor vil selges for €1 299 fra april.

Den andre skjermen heter Lenovo Legion R34w-30 Monitor, og dette er en ultrabred skjerm som har en krumningsradius på 1500R, et UWQHD 21:9-panel som fungerer til 180 Hz med en responstid på 0,5 ms, og med 90 % DCI-P3 og 99 % sRGB i tillegg. Denne enheten har også et par HDMI 2.1-porter og en enkelt DisplayPort 1.4.

Denne skjermen vil selges for €399 fra januar.