To drept, godt over et dusin skadde i "forferdelig vanvidd" i Leipzig i Tyskland

To personer er drept og 22 er skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i den østtyske byen Leipzig. Den mistenkte gjerningsmannen er bekreftet å være en 33 år gammel tysk statsborger og er pågrepet etter å ha kjørt bilen sin inn i folk og deretter forsøkt å kjøre fra stedet. Myndighetene har foreløpig ikke noe klart motiv for gjerningsmannen.

Michael Kretschmer, delstatssjef i Sachsen, som omfatter Leipzig, sier til BBC at gjerningsmannen tidligere har lidd av psykiske lidelser.

"Vi er fullstendig lamslått av det som har skjedd. En mann har kjørt i høy hastighet inn i shoppingområdet. Vi sørger nå over to døde, tre alvorlig skadde og mange andre skadde," sa Leipzigs borgermester Burkhard Jung. Han kalte også angrepet for et "forferdelig raserianfall".

"Vi snakker om et tilfelle av voldelig herjing her. Vi går ut fra at det dreier seg om en ensom gjerningsmann, og vi har for øyeblikket ingen indikasjoner på at det fortsatt er en trussel mot den offentlige sikkerheten", sier Susanne Lübeck, talsperson for politiet i Leipzig.

Det antas at det ikke er noe politisk eller religiøst motiv knyttet til forbrytelsen. Sjåføren forsøkte å rømme fra åstedet gjennom passasjervinduet, etter at folk hadde samlet seg rundt bilen etter angrepet. Politiet grep raskt inn og sikret den mistenktes hender med strips.