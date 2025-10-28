To europeere kåret til de beste spillerne i den første uken av NBA

HQ

NBA har avsluttet sin første uke, og to europeiske spillere ble ukens to første spillere. I vest ble Victor Wembanyama, ikke overraskende, kåret til beste spiller i uke 1, for sin rekordprestasjon i San Antonio Spurs, som bidro til at klubben hans forble ubeseiret, 4-0, med et gjennomsnitt på 33,3 poeng, 13,3 returer og mer overraskende, 6 blokker per kamp.

Wembanyama, som har fått kallenavnet "Alien" på grunn av sin atletiske, men slanke figur, har bidratt til å popularisere NBA i Frankrike, og mange franskmenn støtter Spurs.

I østkonferansen har den greske spissen Giannis Antetokounmpo blitt kåret til ukens spiller med Milwaukee Bucks, med et snitt på 36,0 poeng, 16 returer og 7 assists per kamp, i et 2-1-forhold i øst.

Antetokounmpo er stjernen på laget, etter å ha spilt der siden 2013 (han Giannis spilte bare i den greske ligaen i to år), og ble NBA-mester i 2021.

